13 Mayıs dolar ne kadar oldu? | 13 Mayıs Perşembe dolar ve euro ne kadar?

İşte dolar ve euro'daki son durum...
DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?
13 Mayıs Perşembe günü Ramazan Bayramı'nın ilk gününde dolar fiyatları yukarı ve yeşil renkli ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 8,4474 TL üzerinden yapan dolar kuru bugün 8,4397 TL alış ve 8,4552 TL satış fiyatına sahip.
Haftalık değişim yüzdesi 2.54 olan dolar, daha önce en yüksek 8.4557 TL en düşük ise 8.4116 TL'yi görmüştü.
EURO NE KADAR OLDU?
Euro, 13 Mayıs Perşembe günü yukarı yönlü ve yeşil renkli ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 10,2048 TL üzerinden yapan euro, bugün 10,1863 TL alış ve 10,2233 TL satış fiyatına sahip.
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