13 Ocak 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 13 Ocak Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 4. günü olan 13 Ocak 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

13 OCAK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 13.6308 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 13.6147 liradan, satış fiyatı ise 13.647 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%3.12'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 15.6298 TL'den yapan euro şu anda 15.61 TL alış ve 15.6498 TL satış fiyatına sahip.

