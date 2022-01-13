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13 Ocak dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlin fiyatları...

13.01.2022 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar geçtiğimiz günü değer kaybıyla kapatmıştı. 13 Ocak sabahına ise yükselişle başladı. Euro ve sterlinde de benzer hareketler görülüyor. Geçtiğimiz gün açıklanan verilere göre ABD'de yıllık enflasyon Aralık ayında yüzde 7 oldu. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

ABD'de enflasyon son 40 yılın zirvesine çıktı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın, "Eğer enflasyon beklediğimizden daha uzun süre devam eder ise faizleri artırmamız gerekir" ifadelerini kullanmıştı. Dolar/TL paritesinde 13 Ocak sabahında yüzde 0,70'lik yükseliş söz konusu. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

13 Ocak dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

13 Ocak sabahında yüzde 0,70 değer kazanan dolar 13,32 TL oldu.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0,61 yükselen euronun alışı 15,2109 TL, satışı ise 15,2796 TL.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin yüzde 0,77 yükseldi ve 18,1963 TL'den alınıp 18,3666 TL'den satılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Euro İngiliz sterlini Türk lirası
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