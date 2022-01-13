13 Ocak dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlin fiyatları...

ABD'de enflasyon son 40 yılın zirvesine çıktı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın, "Eğer enflasyon beklediğimizden daha uzun süre devam eder ise faizleri artırmamız gerekir" ifadelerini kullanmıştı. Dolar/TL paritesinde 13 Ocak sabahında yüzde 0,70'lik yükseliş söz konusu. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...
13 Ocak sabahında yüzde 0,70 değer kazanan dolar 13,32 TL oldu.
Yüzde 0,61 yükselen euronun alışı 15,2109 TL, satışı ise 15,2796 TL.
Sterlin yüzde 0,77 yükseldi ve 18,1963 TL'den alınıp 18,3666 TL'den satılıyor.
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