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13 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 13 Temmuz Çarşamba dolar kaç TL, euro ne kadar?

13.07.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. Piyasalarda işlem Kurban Bayramı tatilinin ardından tekrar başladı. Peki 13 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 13 Temmuz Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

13 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 13 Temmuz Çarşamba dolar kaç TL, euro ne kadar?

Haftanın 3. günü olan 13 Temmuz 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL? İşte detaylar...

13 TEMMUZ DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını yüzde -0,01'lik düşüşle 17,3089 seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 17,3047 ve güncel satış fiyatı 17,3131 seviyelerinde seyrediyor.

Dolar/TL 13 Temmuz Çarşamba günü 17,4320 TL alış, 17,4354 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Euro fiyatları yeşil ibreyi göstererek çıkış eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Önceki kapanışını 0,35'lik yükselişle yapan euro 17,4280 seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 17,4056 TL alış fiyatından, 17,4504 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 13 Temmuz çarşamba günü 17,5202 alış, 17.5505 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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