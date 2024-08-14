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14 Ağustos 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 14 Ağustos Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

MynetX MynetX
14.08.2024 09:20
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Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 14 Ağustos 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 14 Ağustos Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

14 Ağustos 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 14 Ağustos Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 3. günü olan 14 Ağustos 2024 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

14 AĞUSTOS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 33.5668 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 33.5632 liradan, satış fiyatı ise 33.5705 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.09'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 36.9331 TL'den yapan euro şu anda 36.9166 TL alış ve 36.9496 TL satış fiyatına sahip.

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Fed Amerikan Doları
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