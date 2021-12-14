FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 14 Aralık 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 14 Aralık Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

14 Aralık 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 14 Aralık Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

14.12.2021 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Aralık Salı haftanın ikinci gününde, yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Önceki günler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz satış yöntemiyle dördüncü bir döviz müdahalesinde bulunmuştu. Peki 14 Aralık 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 14 Aralık Salı dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte ayrıntılar...

14 Aralık 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 14 Aralık Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın ikinci gününde vatandaşlar ve yatırımcılar dolardaki durumu yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta ve bu hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 14 Aralık'ta yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Önceki günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından döviz satış yöntemiyle üçüncü bir döviz müdahalesi gerçekleştirilmişti. Önceki gün ise dördüncü müdahale geldi. Peki 14 Aralık tarihinde dolar ne kadar oldu, bugün euro ne kadar oldu?

14 ARALIK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın ikinci günü olan 14 Aralık Salı günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

dolar

Son kapanışını 13,8623 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 13,8606 liradan, satış fiyatı ise 13,8648 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

728xauto (77)

%0,42'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 15,6523 TL'den yapan euro şu anda 15,6218 TL alış ve 15,6828 TL satış fiyatına sahip.

Kredi Hesaplama


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı! Dehşet anları kameradaKöpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı! Dehşet anları kamerada
PARTNERMuhabirlerin yüzüne bile bakmayınca... İlginç diyalog!Muhabirlerin yüzüne bile bakmayınca... İlginç diyalog!
TCMB'nin müdahalesi sonrası dövizden tepki!TCMB'nin müdahalesi sonrası dövizden tepki!
Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Sevgilisi hayatını kaybetti

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Sevgilisi hayatını kaybetti

Son dakika: Lüks sitede genç kıza asansörde tecavüz girişimi

Son dakika: Lüks sitede genç kıza asansörde tecavüz girişimi

Ekonomi zirvesi 5 saat sürdü

Ekonomi zirvesi 5 saat sürdü

Merkez Bankasını uyardı: Dolarımız da boşuna gitti

Merkez Bankasını uyardı: Dolarımız da boşuna gitti

Karadeniz'deki doğal gaz konutlarda ne zaman kullanılacak? Bakan açıkladı

Karadeniz'deki doğal gaz konutlarda ne zaman kullanılacak? Bakan açıkladı

Kritik faiz kararı ne olacak?

Kritik faiz kararı ne olacak?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tam ölçüsünde, enfes tarifler için en iyi mutfak tartısı çeşitleri

Tam ölçüsünde, enfes tarifler için en iyi mutfak tartısı çeşitleri

Türk-İş asgari ücret için ilk kez rakam açıkladı

Türk-İş asgari ücret için ilk kez rakam açıkladı

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Son Dakika: Hazine Bakanı Nebati'den asgari ücret açıklaması

Son Dakika: Hazine Bakanı Nebati'den asgari ücret açıklaması

Dev bankadan faiz ve yıl sonu dolar tahmini

Dev bankadan faiz ve yıl sonu dolar tahmini

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.