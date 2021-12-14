14 Aralık 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 14 Aralık Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın ikinci gününde vatandaşlar ve yatırımcılar dolardaki durumu yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta ve bu hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 14 Aralık'ta yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Önceki günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından döviz satış yöntemiyle üçüncü bir döviz müdahalesi gerçekleştirilmişti. Önceki gün ise dördüncü müdahale geldi. Peki 14 Aralık tarihinde dolar ne kadar oldu, bugün euro ne kadar oldu?

14 ARALIK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın ikinci günü olan 14 Aralık Salı günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 13,8623 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 13,8606 liradan, satış fiyatı ise 13,8648 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0,42'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 15,6523 TL'den yapan euro şu anda 15,6218 TL alış ve 15,6828 TL satış fiyatına sahip.