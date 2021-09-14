14 Eylül dolar kuru! Dolar ve euro ne kadar?

Döviz fiyatları son dönemlerde vatandaşların ilgisini en çok çeken konular arasında yer alıyor. 7 Eylül gününde 8,26 TL'ye kadar düşen dolar birkaç gün içerisinde değer kazanarak 8,40 TL'nin üzerinde işlem görmeye başladı. Euro ve sterlinde de dolara benzer hareketler görülüyor. İşte 14 Eylül dolar ve euroda son durum!

DOLAR NE KADAR?

Haftaya 8,47 TL'den başlayan dolar 14 Eylül gününde yüzde 0,04'lük bir yükseliş kaydetti. Dolar 8,43 TL'den işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Haftaya 10,07 TL'den başlayan euro 2 gün boyunca toplamda yüzde 1 değer kaybetti. Güne yüzde 0,10'luk yükseliş ile başlayan euro 9,96 TL'den işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Yaklaşık 2 hafta önce 11,38 TL'ye kadar inen sterlin, 11,67 TL'den işlem görüyor.

