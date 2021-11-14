14 Kasım 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 14 Kasım 2021 Pazar 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

14 Kasım Pazar günü haftanın son gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik güne düşüşle başladı. Peki 14 Kasım'da 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte altın bilezik fiyatlarında son durum...

14 KASIM'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

14 Kasım günü haftanın son gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 545,26 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 14 Kasım itibariyle 544,81 TL alış ve 545,26 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 436,45 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 436,08 TL alış ve 436,45 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 340,79 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,76 değişim yaşadı ve bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 340,50 TL alış ve 340,79 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.