14 Mayıs 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 14 Mayıs 2022 Cumartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

14 Mayıs Cumartesi piyasaları kapalı olduğu haftanın altıncı gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 14 Mayıs 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

14 MAYIS'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

14 Mayıs günü haftanın altıncı gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 839,89 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 14 Mayıs 2022 itibariyle 836,23 TL alış ve 846,14 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 656,70 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 657,69 TL alış ve 657,82 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 604,26 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,21 değişim yaşadı ve bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 502,01 TL alış ve 605,50 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.