14 Mayıs altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 14 Mayıs Cuma 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

Yatırım yapmak isteyenler vatandaşlar altın bilezik ne kadar oldu sorusunu araştırıyor.
ALTIN BİLEZİK FİYATLARI NE KADAR OLDU?
14 Mayıs Cuma günü vatandaşlar ve yatırımcılar altın bilezik fiyatlarını merak ediyor.
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
Önceki kapanışını 427,49 TL'den yapan 22 ayar bilezik, şu anda 425,30 TL alış ve 427,49 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
18 AYAR ALTIN NE KADAR?
18 ayar altın ise bugün aşağı yönlü ve kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 364,50 TL'den yapan 18 ayar altın, 363,86 TL alış ve 363,92 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
14 AYAR ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 326,93 TL'den yapan 14 ayar altın ise 272,17 TL alış ve 326,71 TL satış fiyatına sahip.
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