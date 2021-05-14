14 Mayıs dolar ne kadar oldu? | 14 Mayıs Cuma dolar ve euro ne kadar?

İşte dolar ve euro'daki son durum...
DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?
14 Mayıs Cuma günü Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde dolar ve euro fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Dolar bugün aşağı yönlü ibreyi gösterirken, euro yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
DOLAR NE KADAR?
Önceki kapanışını 8,5004 TL'den yapan dolar şu anda 8,4988 TL alış ve 8,5020 TL satış fiyatına sahip.
Haftalık değişim yüzdesi 3.25 olan dolar; en yüksek 8.5093, en düşük ise 8.5004 seviyesini bulmuştu.
EURO NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 10,2918 TL'den yapan euro ise 10,2844 TL alış ve 10,2992 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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