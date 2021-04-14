14 Nisan dolar kuru son durum | 14 Nisan Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar?

Analistler, ABD’de enflasyonun tahminlerden hızlı ilerleyebileceğini belirterek, 10 yıllık tahvil faizinin tekrar %1,7 sınırına yükselmesi konusuna dikkat çekti ve bu durumun enflasyon beklentileri üzerinde belirleyici olduğunu dile getirdi. Amerikan Doları ve Euro para birimleri ise bir süredir yaşadıkları hareketlilikten ziyade daha çok durgun bir seyirde ilerliyor. Güne dün yaşadıkları kapanış seviyesine yakın bir oranda başlayan Amerikan Doları ve Eurı, 14 Nisan itibariyle ne kadar oldu?

Döviz Kuru Fiyatları

DOLAR NE KADAR? Güne 8,11 ile başlayan Amerikan Doları kuru, 14 Nisan itibarıyla %0,02 artışla 8,10 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,10, en yüksek 8,17 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,10 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 19 Mart tarihinde 7,18 ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 8,47 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 8,10 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO NE KADAR? Güne 9,69 ile başlayan Euro kuru, 14 Nisan itibarıyla %0,16 artışla 9,71 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,66, en yüksek 9,74 seviyelerini gören Euro, günü 9,70 seviyesinde kapattı. Euro, 19 Mart tarihinde 8,56 ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 10,08 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 9,71 TL'ye karşılık gelmektedir.