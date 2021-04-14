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14 Nisan dolar kuru son durum | 14 Nisan Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar?

DOVİZ HABERLERİ  | 14.04.2021 07:26 | Son Güncelleme

Dün, en düşük 8,10, en yüksek 8,17 seviyesini gören Amerikan doları 14 Nisan itibariyle güne 8,11 seviyelerinde başladı. Euro ise dün en düşük 9,66, en yükse 9,74 seviyelerini görmüştü. Euro 14 Nisan sabah saatlerinde güne 9,69 seviyelerinde başladı. Analistler, artan COVID-19 vaka sayıları sebebiyle TL üzerindeki baskının devam ettiğini dile getiriyor. 14 Nisan günü Amerikan Doları ne kadar? Euro ne kadar?

Analistler, ABD’de enflasyonun tahminlerden hızlı ilerleyebileceğini belirterek, 10 yıllık tahvil faizinin tekrar %1,7 sınırına yükselmesi konusuna dikkat çekti ve bu durumun enflasyon beklentileri üzerinde belirleyici olduğunu dile getirdi. Amerikan Doları ve Euro para birimleri ise bir süredir yaşadıkları hareketlilikten ziyade daha çok durgun bir seyirde ilerliyor. Güne dün yaşadıkları kapanış seviyesine yakın bir oranda başlayan Amerikan Doları ve Eurı, 14 Nisan itibariyle ne kadar oldu?

Döviz Kuru Fiyatları

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Güne 8,11 ile başlayan Amerikan Doları kuru, 14 Nisan itibarıyla %0,02 artışla 8,10 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,10, en yüksek 8,17 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,10 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 19 Mart tarihinde 7,18 ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 8,47 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 8,10 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Güne 9,69 ile başlayan Euro kuru, 14 Nisan itibarıyla %0,16 artışla 9,71 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,66, en yüksek 9,74 seviyelerini gören Euro, günü 9,70 seviyesinde kapattı. Euro, 19 Mart tarihinde 8,56 ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 10,08 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 9,71 TL'ye karşılık gelmektedir.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
Güne 11,17 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, 14 Nisan itibarıyla %0,31 artışla 11,19 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 11,15, en yüksek 11,24 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,15 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 19 Mart tarihinde 9,98 ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 11,74 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 11,19 TL'ye karşılık gelmektedir.
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