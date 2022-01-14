14 Ocak Cuma 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

Yatırımcılar ve vatandaşlar, altın fiyatlarındaki son durumu araştırıyor. 22 ayar altın bilezik, güne yeşil ve yukarı yönlü ibreyi göstererek giriş yaptı. İşte 14 Ocak Cuma 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...
14 ayar altın bilezik alış fiyatı 433,20 TL, satış fiyatı 529,02 TL oldu. 14 ayar altın bilezik, güne yüzde 0,40 oranında değer kazancıyla başladı.
18 ayar altın bilezik alış fiyatı 581,51 TL, satış fiyatı 581,62 TL olarak güncellendi. 18 ayar altın bilezik 0,18 oranında değer kazandı.
22 ayar altın bilezik alış fiyatı 719,13 TL, satış fiyatı 750,31 TL'ye ulaştı. 22 ayar altın bilezikte, yüzde 0,40 oranında değer kazancı görüldü.
Okuyucu Yorumları 0 yorum