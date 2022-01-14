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14 Ocak Cuma 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14.01.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırım veya düğün takısı olarak değerlendirilen altın bilezik fiyatlarında güncel durum ilgiyle takip ediliyor. Gram altının, haftanın son işlem gününe yeşil ve yukarı yönlü ibre ile giriş yapmasıyla, gözler altın bilezik fiyatlarına çevrildi. 22 ayar altın bilezik, güne yüzde 0,40 oranında değer kazancıyla başladı.

Yatırımcılar ve vatandaşlar, altın fiyatlarındaki son durumu araştırıyor. 22 ayar altın bilezik, güne yeşil ve yukarı yönlü ibreyi göstererek giriş yaptı. İşte 14 Ocak Cuma 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik alış fiyatı 433,20 TL, satış fiyatı 529,02 TL oldu. 14 ayar altın bilezik, güne yüzde 0,40 oranında değer kazancıyla başladı.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bilezik alış fiyatı 581,51 TL, satış fiyatı 581,62 TL olarak güncellendi. 18 ayar altın bilezik 0,18 oranında değer kazandı.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik alış fiyatı 719,13 TL, satış fiyatı 750,31 TL'ye ulaştı. 22 ayar altın bilezikte, yüzde 0,40 oranında değer kazancı görüldü.

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