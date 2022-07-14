14 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 14 Temmuz Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 4. günü olan 14 Temmuz 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

14 TEMMUZ DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 17.4584 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 17.4526 liradan, satış fiyatı ise 17.4644 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.41'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 17.4944 TL'den yapan euro şu anda 17.4909 TL alış ve 17.4981 TL satış fiyatına sahip.

