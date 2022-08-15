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15 Ağustos 2022 dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 15 Ağustos Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç lira?

15.08.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler sebebiyle çok sayıda vatandaş ve yatırımcı dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 15 Ağustos 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 15 Ağustos Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeler ile Dolar alım - satım fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

15 Ağustos 2022 dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 15 Ağustos Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç lira?

Haftanın birinci günü olan 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

15 AĞUSTOS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

15 Ağustos 2022 Pazartesi günü Dolar/TL kuru alış fiyatı 17.9578 liradan, satış fiyatı ise 17.9644 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0'luk bir değişim yaşayan euro ise 15 Ağustos Pazartesi günü aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.3094 TL'den yapan euro şu anda 18.3033 TL alış ve 18.3155 TL satış fiyatına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
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