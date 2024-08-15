15 Ağustos 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 15 Ağustos Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 4. günü olan 15 Ağustos 2024 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

15 AĞUSTOS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 33.6097 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 33.6059 liradan, satış fiyatı ise 33.6136 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.29'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 37.1279 TL'den yapan euro şu anda 37.1179 TL alış ve 37.1381 TL satış fiyatına sahip.