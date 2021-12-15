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15 Aralık 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 15 Aralık 2021 Çarşamba 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

15.12.2021 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Aralık haftanın üçüncü gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Sevdiklerine hediye maksatlı bilezik almak isteyen ya da yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın bilezikteki son durumu takip ediyor. Önceki günlerde gram altın 800 TL seviyesini geçmişti. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları oldukça merak ediliyor. İşte 15 Aralık 2021 Çarşamba altın bilezik fiyatları...

15 Aralık 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 15 Aralık 2021 Çarşamba 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

15 Aralık Çarşamba günü haftanın üçüncü gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Geçen hafta ve bu hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 15 Aralık tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

15 ARALIK'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

14 Aralık günü haftanın ikinci gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 757,40 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 15 Aralık itibariyle 744,05 TL alış ve 757,40 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

altin-rezervi-20-ton-altin-ne-kadar

Önceki kapanışını 598,32 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 597,69 TL alış ve 597,81 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 536,57 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,17 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 452,17 TL alış ve 535,64 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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