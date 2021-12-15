15 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? 15 Aralık 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Haftanın üçüncü günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü 819 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.336 liradan işlem görmekteydi. İşte 15 Aralık 2021 Çarşamba altın fiyatları...

15 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

15 Aralık Çarşamba günü haftanın üçüncü gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 819,62 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 818,63 lira satış fiyatı 818,80 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 5.325,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 5.215,00 TL satış fiyatı 5.328,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 2.681,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 2.610,00 TL alış ve 2.681,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.336,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 15 Aralık itibariyle 1.304,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.337,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.



