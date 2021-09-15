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15 Eylül dolar kuru! Dolar ve euro ne kadar?

15.09.2021 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar güne yüzde 0,05'lik yükseliş ile başladı. Geçtiğimiz hafta TL karşısında yaklaşık yüzde 1,78 değer kazanan dolar, bu hafta yatay ilerliyor. Euro ve sterlinde de dolara benzer hareketler görülüyor. Euro geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 1,25, sterlin ise yüzde 1,53 değer kazanmıştı.

Döviz fiyatları gündemin en önemli konuları arasında yer alıyor. Dolar son birkaç gündür 8,47-8,42 bandında seyrediyor. Geçtiğimiz gün 10,00 TL'ye kadar yükselen ve günü 9,96 TL'den kapatan euro ise 9,96 TL'den işlem görüyor. Sterlin güne yüzde 0,05'lik yükseliş ile başladı. İşte 15 eylül dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Geçtiğimiz aylarda 8,80 TL'ye kadar yükselen doların fiyatı 8,44 TL.

EURO NE KADAR?

Dolar ile benzer hareketler sergileyen euro güne yüzde 0,11'lik yükselişle başladı. Euro fiyatı 9,97 TL.

STERLİN NE KADAR?

Geçtiğimiz gün 11,74 TL'ye kadar yükselen sterlin 11,65 TL'den işlem görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
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