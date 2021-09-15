15 Eylül dolar kuru! Dolar ve euro ne kadar?

Döviz fiyatları gündemin en önemli konuları arasında yer alıyor. Dolar son birkaç gündür 8,47-8,42 bandında seyrediyor. Geçtiğimiz gün 10,00 TL'ye kadar yükselen ve günü 9,96 TL'den kapatan euro ise 9,96 TL'den işlem görüyor. Sterlin güne yüzde 0,05'lik yükseliş ile başladı. İşte 15 eylül dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Geçtiğimiz aylarda 8,80 TL'ye kadar yükselen doların fiyatı 8,44 TL.

EURO NE KADAR?

Dolar ile benzer hareketler sergileyen euro güne yüzde 0,11'lik yükselişle başladı. Euro fiyatı 9,97 TL.

STERLİN NE KADAR?

Geçtiğimiz gün 11,74 TL'ye kadar yükselen sterlin 11,65 TL'den işlem görüyor.

