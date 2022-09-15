FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 15 Eylül dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar? 15 Eylül 2022 Perşembe euro ve dolar güncel alış satış fiyatı!

15 Eylül dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar? 15 Eylül 2022 Perşembe euro ve dolar güncel alış satış fiyatı!

15.09.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve Euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 15 Eylül 2022 Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. USD/TL önceki işlem gününde kapanışı 18,2498 TL'den yapmıştı. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, 15 Eylül dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar? İşte 15 Eylül 2022 Perşembe gününün euro ve dolar güncel alış satış fiyatı...

15 Eylül dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar? 15 Eylül 2022 Perşembe euro ve dolar güncel alış satış fiyatı!

Dolar ilgili son dakika gelişmeleri, elinde bulunan dövizleri bozdurmak isteyen vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi internette konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, 15 Eylül dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar? İşte 15 Eylül 2022 Perşembe euro ve dolar alış satış fiyatı...

d

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,2487 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,2444 TL ve güncel satış fiyatı 18,2532 TL seviyelerinde seyretti.

15 Eylül Perşembe günü bankalararası piyasada dolar/TL 18,26 seviyesinde işlem görüyor.

d2

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,32'lik artışla yapan euro 18,2334 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2045 TL alış fiyatından, 18,2623 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL 15 Eylül Pazartesi günü 18,20 civarında seyrediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Asgari ücrette zam şekilleniyor: En az 7 bin 500 lira...Asgari ücrette zam şekilleniyor: En az 7 bin 500 lira...
TOKİ ucuz konut projesinin hangi şehir ve ilçelere yapılacağı belli olduTOKİ ucuz konut projesinin hangi şehir ve ilçelere yapılacağı belli oldu
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro Amerikan Doları Türk lirası dolar döviz kuru
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı salladı | Markette akılalmaz barkod oyunu: Kasiyer fark etti! Üzerine yapıştırıp...

Sosyal medyayı salladı | Markette akılalmaz barkod oyunu: Kasiyer fark etti! Üzerine yapıştırıp...

Rusya Devlet Başkanı Putin'e suikast girişimi iddiası: Aracına bombalı saldırı düzenlendi

Rusya Devlet Başkanı Putin'e suikast girişimi iddiası: Aracına bombalı saldırı düzenlendi

'Asgari ücretli' sorusuna yanıtı gündem oldu

'Asgari ücretli' sorusuna yanıtı gündem oldu

Ziraat Bankası duyurdu: Düşük faizli kredi süresi 1 yıl daha uzatıldı

Ziraat Bankası duyurdu: Düşük faizli kredi süresi 1 yıl daha uzatıldı

Ve bugün resmen başladı! İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem: Bakanlık göz açtırmayacak! 3 koldan denetim

Ve bugün resmen başladı! İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem: Bakanlık göz açtırmayacak! 3 koldan denetim

1 Ekim’de başlayacaktı: Tarih değişti

1 Ekim’de başlayacaktı: Tarih değişti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Ne yaptın Melisa? Sokak ortasında kadının saçlarını yoldu

Ne yaptın Melisa? Sokak ortasında kadının saçlarını yoldu

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.