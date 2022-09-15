15 Eylül dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar? 15 Eylül 2022 Perşembe euro ve dolar güncel alış satış fiyatı!

Dolar ilgili son dakika gelişmeleri, elinde bulunan dövizleri bozdurmak isteyen vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi internette konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, 15 Eylül dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar? İşte 15 Eylül 2022 Perşembe euro ve dolar alış satış fiyatı...

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,2487 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,2444 TL ve güncel satış fiyatı 18,2532 TL seviyelerinde seyretti.

15 Eylül Perşembe günü bankalararası piyasada dolar/TL 18,26 seviyesinde işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,32'lik artışla yapan euro 18,2334 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2045 TL alış fiyatından, 18,2623 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL 15 Eylül Pazartesi günü 18,20 civarında seyrediyor.

