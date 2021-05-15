FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 15 Mayıs altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 15 Mayıs Cumartesi 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

15 Mayıs altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 15 Mayıs Cumartesi 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

15.05.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın, yaklaşık 6 ay sonra yeniden zirve fiyatını gördü. Yatırım amaçlı ya da özel günlerde sevdiklerine hediye vermek için altın almak isteyen vatandaşlar altın bilezik ne kadar oldu, 22 ayar bilezik ne kadar sorularının cevabını arıyor. Bileziğe yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından hareketliliğin devam ettiği 22 ayar gram bilezik fiyatları oldukça merak ediliyor. Peki 15 Mayıs'ta 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte 15 Mayıs Cumartesi 22 ayar bilezik fiyatları...

Yatırım yapmak isteyenler vatandaşlar altın bilezik ne kadar oldu sorusunu araştırıyor.

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

15 Mayıs Cumartesi Ramazan Bayramı'nın 3. gününde vatandaşlar altın bilezik fiyatlarını merak ediyor.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?
Bir önceki kapanışını 427,49 TL'den yapan 22 ayar bilezik, bugün sabit değeri gösteriyor.
425,30 TL alış fiyatına sahip olan 22 ayar bilezik, 427,49 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 AYAR ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 326,93 TL'den yapan 14 ayar altın, 272,68 TL alış ve 327,31 TL satış fiyatına sahip.

18 AYAR ALTIN NE KADAR OLDU?

18 AYAR ALTIN NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 364,50 TL'den yapan 18 ayar altın, bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. 18 ayar altın, 365,78 TL alış ve 365,84 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
gram altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın tedbirle alakası yok

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın tedbirle alakası yok

Tepki toplayan güncellemeyle ilgili Whatsapp'tan açıklama

Tepki toplayan güncellemeyle ilgili Whatsapp'tan açıklama

Ankara'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Hobi amaçlı kurdu, şimdi talebe yetişemiyor

Hobi amaçlı kurdu, şimdi talebe yetişemiyor

Büyük düşüş! Milyonlarca dolar kayıp

Büyük düşüş! Milyonlarca dolar kayıp

A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Dogecoin istifa getirdi

Dogecoin istifa getirdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Elon Musk'tan Dogecoin'in piyasa hacmini etkileyecek soru!

Elon Musk'tan Dogecoin'in piyasa hacmini etkileyecek soru!

ABD'de gördü kapış kapış gidiyor!

ABD'de gördü kapış kapış gidiyor!

Ford Otosan üretime ara veriyor!

Ford Otosan üretime ara veriyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.