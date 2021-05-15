15 Mayıs altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 15 Mayıs Cumartesi 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

Yatırım yapmak isteyenler vatandaşlar altın bilezik ne kadar oldu sorusunu araştırıyor.

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

15 Mayıs Cumartesi Ramazan Bayramı'nın 3. gününde vatandaşlar altın bilezik fiyatlarını merak ediyor.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU? Bir önceki kapanışını 427,49 TL'den yapan 22 ayar bilezik, bugün sabit değeri gösteriyor.

425,30 TL alış fiyatına sahip olan 22 ayar bilezik, 427,49 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

14 AYAR ALTIN NE KADAR? Önceki kapanışını 326,93 TL'den yapan 14 ayar altın, 272,68 TL alış ve 327,31 TL satış fiyatına sahip.