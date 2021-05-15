15 Mayıs dolar ne kadar oldu? | 15 Mayıs Cumartesi dolar kaç TL, Euro ne kadar?

İşte dolar ve euro'daki son durum...
DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?
15 Mayıs Cumartesi Ramazan Bayramı'nın 3. gününde vatandaşlar dolar ve euro fiyatlarını merak ediyor.
DOLAR NE KADAR?
Dolar bugün aşağı yönlü ve kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.
Bir önceki kapanışını 8,4554 TL üzerinden yapan dolar bugün 8,4404 TL alış ve 8,4705 TL satış fiyatına sahip.
Haftalık değişim yüzdesi 2.69 olan dolar, daha önce en yüksek 8.5093 TL, en düşük ise 8.4096 TL seviyesini görmüştü.
EURO NE KADAR OLDU?
Euro fiyatları bugün yukarı yönlü ve yeşil renkli ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 10,2709 TL'den yapan euro, bugün 10,2497 TL alış ve 10,2921 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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