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15 Ocak dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlin ne kadar?

15.01.2022 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasalarda görülen hareketlilik sonucunda Dolar/TL kurunda son durum araştırılıyor. Merkez Bankası'nın anketinde piyasanın 2022 sonu Dolar/TL beklentisi 16,13 TL oldu. Peki 15 Ocak dolar, euro ve sterlin ne kadar? İşte detaylar...

ABD'de yıllık enflasyon Aralık'ta yüzde 7 olarak kaydedilirken bu rakam 1982 yılından bu yana en yüksek seviye olarak öne çıkıyor. Merkez Bankası Başkanı Powell, “Fed, enflasyonu soğutmak için daha fazla agresif faiz artışı gerekiyorsa bunu yapacaktır” ifadelerini kullanmıştı. Peki 15 Ocak dolar ne kadar? Dolarda son durum, piyasaların kapalı olduğu 15 Ocak Cumartesi günü merak konusu oldu. İşte detaylar...

DOLAR NE KADAR?

Geçtiğimiz cuma gününü 0,46'lık düşüş ile kapatan dolar 13,51 TL oldu.

15 Ocak dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlin ne kadar?

EURO NE KADAR?

Piyasaların kapandığı cuma gününü 0,99 değer kaybıyla kapatan euro 15,3752 TL'den alınıp 15,4809 TL'den satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Geçtiğimiz cuma gününü yüzde 0,62'lik düşüşle kapatan sterlinin alış fiyatı 18,4770 TL, satış fiyatı ise 18,5754 TL.

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Euro İngiliz sterlini Türk lirası
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