FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 15 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 15 Şubat Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

15 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 15 Şubat Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

15.02.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 15 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 15 Şubat Salı dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

15 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 15 Şubat Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 2. günü olan 15 Şubat 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

15 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 13.5849 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 13.5807 liradan, satış fiyatı ise 13.5892 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.15'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 15.3859 TL'den yapan euro şu anda 15.3731 TL alış ve 15.3989 TL satış fiyatına sahip.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar, güne nasıl başladı?Dolar, güne nasıl başladı?
KDV indirimi fiyatlara nasıl yansıyacak? İşte marketlerdeki yeni fiyatlar...KDV indirimi fiyatlara nasıl yansıyacak? İşte marketlerdeki yeni fiyatlar...
Temel gıda ürünlerinde KDV oranı düşürüldü! Temel gıda ürünlerinde KDV oranı düşürüldü!
Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş açıklama!

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş açıklama!

İYİ Partili isim ‘skandal üzerine skandal’ diyerek paylaştı!

İYİ Partili isim ‘skandal üzerine skandal’ diyerek paylaştı!

KDV indirimi genişliyor! Sırada eğitim, sağlık ve konut var…

KDV indirimi genişliyor! Sırada eğitim, sağlık ve konut var…

Son dakika: Altın fiyatları için ‘savaş’ alarmı! Ons ve gram altın yeniden zirveye oynuyor: 9 ayın en yüksek seviyesi...

Son dakika: Altın fiyatları için ‘savaş’ alarmı! Ons ve gram altın yeniden zirveye oynuyor: 9 ayın en yüksek seviyesi...

Elektrik faturası için yeni formül masada

Elektrik faturası için yeni formül masada

Enerji krizi devam ediyor! Akaryakıt fiyatlarında rekor artış

Enerji krizi devam ediyor! Akaryakıt fiyatlarında rekor artış

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kaynamış süte atıp içince ne öksürük kalıyor ne de boğaz ağrısı

Kaynamış süte atıp içince ne öksürük kalıyor ne de boğaz ağrısı

Vasiyetini açıklamıştı, kötü haber! "İlaç ve alkolü..."

Vasiyetini açıklamıştı, kötü haber! "İlaç ve alkolü..."

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

2500 TL yüzük dalga konusu olmuştu! Yenisi...

2500 TL yüzük dalga konusu olmuştu! Yenisi...

Hiçbir şey bildiğiniz gibi değil! Cinsel ilişkide bunu yapıyorsanız...

Hiçbir şey bildiğiniz gibi değil! Cinsel ilişkide bunu yapıyorsanız...

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.