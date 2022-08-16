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16 Ağustos 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 16 Ağustos Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

16.08.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 16 Ağustos 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 16 Ağustos Salı dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

16 Ağustos 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 16 Ağustos Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 2. günü olan 16 Ağustos 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

16 AĞUSTOS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 17.9601 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 17.9572 liradan, satış fiyatı ise 17.9631 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.03'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.2594 TL'den yapan euro şu anda 18.2536 TL alış ve 18.2653 TL satış fiyatına sahip.

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Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
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SON DAKİKA: Akaryakıta bir zam daha! Önce motorin şimdi de benzin…SON DAKİKA: Akaryakıta bir zam daha! Önce motorin şimdi de benzin…
Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
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