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  4. 16 Aralık 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 16 Aralık 2021 Perşembe 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

16 Aralık 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 16 Aralık 2021 Perşembe 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

16.12.2021 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Aralık haftanın dördüncü gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Sevdiklerine hediye maksatlı bilezik almak isteyen ya da yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın bilezikteki son durumu takip ediyor. Önceki gün altın gram fiyatı yurt içinde 839 TL'yi görmüş, tarihi zirvesini yenilemişti. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları oldukça merak ediliyor. İşte 16 Aralık 2021 Perşembe altın bilezik fiyatları...

16 Aralık 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 16 Aralık 2021 Perşembe 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

16 Aralık Perşembe günü haftanın dördüncü gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürdü. 22 ayar altın bilezik bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 16 Aralık tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

16 ARALIK'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

16 Aralık günü haftanın dördüncü gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 757,40 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 16 Aralık itibariyle 767,54 TL alış ve 783,49 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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Önceki kapanışını 617,29 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 618,67 TL alış ve 618,82 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 552,77 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,24 değişim yaşadı ve bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 468,07 TL alış ve 554,10 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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