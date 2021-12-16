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16 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? 16 Aralık 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

16.12.2021 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Aralık Perşembe haftanın dördüncü gününde altın fiyatlarında son durum... Şu anda 848 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Gram altın, önceki günlerde dolar/TL'nin 14'ün üzerine tırmanmasıyla 800 TL'nin üzerine çıkmıştı. Peki 16 Aralık gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 16 Aralık 2021 altın fiyatları...

16 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? 16 Aralık 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Haftanın dördüncü günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü 845 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.382 liradan işlem görmekteydi. İşte 16 Aralık Çarşamba altın fiyatları...

16 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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16 Aralık Perşembe günü haftanın dördüncü gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 845,60 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 848,26 lira satış fiyatı 848,45 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 5.508,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 5.393,00 TL satış fiyatı 5.520,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 2.773,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 2.699,00 TL alış ve 2.778,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.382,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 16 Aralık itibariyle 1.349,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.386,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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gram altın çeyrek altın yarım altın
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