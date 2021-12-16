16 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? 16 Aralık 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Haftanın dördüncü günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü 845 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.382 liradan işlem görmekteydi. İşte 16 Aralık Çarşamba altın fiyatları...

16 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

16 Aralık Perşembe günü haftanın dördüncü gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 845,60 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 848,26 lira satış fiyatı 848,45 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 5.508,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 5.393,00 TL satış fiyatı 5.520,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 2.773,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 2.699,00 TL alış ve 2.778,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.382,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 16 Aralık itibariyle 1.349,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.386,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.



