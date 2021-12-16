16 Aralık dolar ne kadar oldu? Merkez’in faiz kararının ardından dolarda son durum

Dün 14,80 TL sınırını aşan dolar, 16 Aralık 2021 Perşembe sabahı 15 TL’nin üzerine tırmanmıştı. Euro ve sterlinde de benzer grafik yaşanmıştı. Euro, 17 TL sınırını aşarak, 17,27 TL’ye ulaşmıştı. Merkez’in faiz kararının ardından dolar, euro ve sterlin gibi döviz kurları, yakından takip ediliyor.

DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR?

BU YIL İÇERİSİNDE ALINAN POLİTİKA FAİZİ KARARLARI

2021’de ocak ve şubat aylarında faiz yüzde 17’lerde sabit tutulmuş martta da 200 baz puan artırılarak yüzde 19’a yükseltilmişti. Nisan, mayıs, haziran, temmuz ve ağustostaki toplantılarda da yeni bir karar alınmazken, faizler yüzde 19’da sabit tutulmuştu.

Eylülde de faizler yüzde 19’dan yüzde 18’e çekilmişti. Ekim ayında politika faizi 200 baz puan düşürerek, yüzde 18'den yüzde 16'ya indirilmişti. Kasımda ise faiz indirimini devam ettiren Merkez, 100 baz puan indirime giderek, faizleri yüzde 15’e çekmişti.

Merkez Bankası, Aralık ayında yaptığı toplantıda faizleri yüzde 15'ten 14'e düşürdü.

MERKEZ, DÖVİZ PİYASALARINA SATIM YÖNÜNDE MÜDAHALEDE BULUNMUŞTU

Faiz kararından önce en kritik gelişmelerden birisi aralık ayı içerisinde döviz piyasasına satım yönünde yapılan müdahaleler olmuştu.

Merkez Bankası’nın 1 Aralık’taki ilk müdahalesi yaklaşık 650 milyon dolar, 3 Aralık’taki 2. müdahalesi yaklaşık 400 milyon dolar, 10 Aralık’taki üçüncü müdahalesi ise hemen hemen 500 milyon dolar seviyesindeydi. Merkez’in dördüncü ve 2,5 milyar dolarlık son müdahalesi ile beraber toplam tutar yaklaşık 4 milyar seviyesine yükselmişti.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARININ ARDINDAN YAYINLADIĞI BİLDİRİ

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15’ten yüzde 14’e indirilmesine karar vermiştir.

Salgında yeni varyantlar nedeniyle kapanma tedbirlerinin ve seyahat kısıtlamalarının yeniden başlaması, küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizlikleri artırmaktadır. Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir. Bu çerçevede, iktisadi faaliyet, işgücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası iletişimlerinde ayrışma gözlenmekle birlikte, merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir.

Milli gelir verileri ve öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin, dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Aşılamanın toplumun geneline yayılması salgından olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ve bağlantılı sektörlerin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır. İhracattaki artış eğiliminin güçlenmesiyle cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vermesi öngörülmektedir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmekte, bu bağlamda ticari ve bireysel krediler yakından takip edilmektedir.

Enflasyonda Kasım ayında gözlenen yükselişte; döviz kuru gelişmeleri, küresel gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Kurul, politika faizinin 100 baz puan indirilerek, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki arızi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar vermiştir. Alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülecektir.

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.

Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 1,12 artışla 2.186,58 puandan başladı.

FED PARA MUSLUĞUNU KISIYOR

Amerikan Merkez Bankası (Fed) para musluğunu daha da kısıyor. Fed, 2021 yılının son toplantısında politika faizini yüzde 0 ile yüzde 0,25 aralığında sabit tutarken, varlık alım azaltım hızını aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara yükseltti.

Banka piyasaya sağladığı nakit programını haziran ayında değil mart ayında bitirme kararı almış oldu. Fed, faiz karar metninden "enflasyon geçici" söylemini çıkarırken banka üyelerinin gelecek sene için faiz artış adedi beklentisi de 2'den 3'e yükseldi.

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından basın toplantısında ekonominin artık artan miktarda politika desteğine ihtiyacı olmadığını ifade etmişti. Faiz artışına ilişkin açıklama da yapan Powell, varlık alım azaltımı bitmeden faiz artışı olmayacağının sinyallerini verdi.

Öte yandan yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararları izlenecek.



