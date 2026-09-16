16 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasa alış ve satış fiyatı 48,66 TL olarak gerçekleşirken, günlük değişim %0,06 seviyesinde belirlendi. Son beş günde ise Dolar/TL'de kaydedilen sınırlı artış, düz bir seyir izleyen bir piyasa yapısının işaretlerini ortaya koyuyor. Haftalık bazda baktığımızda 1 dolar, 0,20 TL artış ile bugün itibarıyla 48,66 TL seviyesine ulaştı ve bu durum %0,41’lik bir yükselişi ifade ediyor.
Elinizde bulunan dolar miktarını TL'ye çevirmek istediğinizde, alış kuru üzerinden 1.000 dolarınız 48.660 TL, 5.000 dolarınız ise 243.300 TL karşılığında olacaktır. Dolar/TL’nin 7 gün önceki değeri 48,46 TL iken, son değer 48,66 TL’dir. Haftalık değişimdeki artış, ilk gün 48,46 TL ile başladı ve bugün 48,66 TL’ye yükseldi. Bu durum, her ne kadar hafif bir yükseliş göstermiş olsa da, genel olarak yatay bir seyir izlediğini göstermektedir.
Dolar/TL’nin destek seviyesi 48,53 TL, direnç seviyesi ise 48,73 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyelerin takibi, piyasanın kısa vadeli yönelimleri konusunda bilgi verebilir. Şu anki fiyatlar, destek seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor, bu da yatırımcılar için önem arz ediyor.
16 Eylül 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|48,66 TL
|48,66 TL
|%0,06
16 Eylül 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|56,23 TL
|56,25 TL
|%0,09
|İngiliz Sterlini
|65,69 TL
|65,71 TL
|%0,13
|İsviçre Frangı
|59,45 TL
|59,48 TL
|%0,10
|Kanada Doları
|34,94 TL
|34,96 TL
|%0,03
|Avustralya Doları
|34,70 TL
|34,71 TL
|%0,08
|Çin Yuanı
|7,25 TL
|7,25 TL
|%0,11
|Rus Rublesi
|0,58 TL
|0,58 TL
|%-0,19
|İsveç Kronu
|4,98 TL
|4,98 TL
|%0,19
16 Eylül 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1550
|%0,06
|GBP/USD
|1,3492
|%0,11
|USD/JPY
|155,16
|%0,05
|USD/CHF
|0,8182
|%-0,06
Dolar/TL'deki son durumu ve 7 günlük performansını gösteren grafik ile bu süreçteki değişimleri daha iyi analiz edebilirsiniz.
Dolar/TL’nin mevcut seviyesi, takip edilmesi gereken 48,53 TL destek seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Direnç noktası ise 48,73 TL olarak gözlemleniyor. Bu seviyelerin üzerinde veya altında yaşanacak hareketler, potansiyel bir yönelim sinyali verebilir.
Serbest piyasadaki güncel 48,66 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 48.660 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,06 oranında değişim kaydetmiştir.
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