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16 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasada 48,66 TL seviyesinde işlem görüyor ve günlük değişim %0,06 olarak belirlendi. Son beş gündeki sınırlı artış, piyasa yapısında düzlük işaretleri veriyor.

16 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasa alış ve satış fiyatı 48,66 TL olarak gerçekleşirken, günlük değişim %0,06 seviyesinde belirlendi. Son beş günde ise Dolar/TL'de kaydedilen sınırlı artış, düz bir seyir izleyen bir piyasa yapısının işaretlerini ortaya koyuyor. Haftalık bazda baktığımızda 1 dolar, 0,20 TL artış ile bugün itibarıyla 48,66 TL seviyesine ulaştı ve bu durum %0,41’lik bir yükselişi ifade ediyor.

Elinizde bulunan dolar miktarını TL'ye çevirmek istediğinizde, alış kuru üzerinden 1.000 dolarınız 48.660 TL, 5.000 dolarınız ise 243.300 TL karşılığında olacaktır. Dolar/TL’nin 7 gün önceki değeri 48,46 TL iken, son değer 48,66 TL’dir. Haftalık değişimdeki artış, ilk gün 48,46 TL ile başladı ve bugün 48,66 TL’ye yükseldi. Bu durum, her ne kadar hafif bir yükseliş göstermiş olsa da, genel olarak yatay bir seyir izlediğini göstermektedir.

Dolar/TL’nin destek seviyesi 48,53 TL, direnç seviyesi ise 48,73 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyelerin takibi, piyasanın kısa vadeli yönelimleri konusunda bilgi verebilir. Şu anki fiyatlar, destek seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor, bu da yatırımcılar için önem arz ediyor.

Güncel Dolar Kuru

16 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 48,66 TL 48,66 TL %0,06


Güncel Döviz Kurları

16 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 56,23 TL 56,25 TL %0,09
İngiliz Sterlini 65,69 TL 65,71 TL %0,13
İsviçre Frangı 59,45 TL 59,48 TL %0,10
Kanada Doları 34,94 TL 34,96 TL %0,03
Avustralya Doları 34,70 TL 34,71 TL %0,08
Çin Yuanı 7,25 TL 7,25 TL %0,11
Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %-0,19
İsveç Kronu 4,98 TL 4,98 TL %0,19


Öne Çıkan Pariteler

16 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1550 %0,06
GBP/USD 1,3492 %0,11
USD/JPY 155,16 %0,05
USD/CHF 0,8182 %-0,06


Dolar/TL'deki son durumu ve 7 günlük performansını gösteren grafik ile bu süreçteki değişimleri daha iyi analiz edebilirsiniz.

16 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL’nin mevcut seviyesi, takip edilmesi gereken 48,53 TL destek seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Direnç noktası ise 48,73 TL olarak gözlemleniyor. Bu seviyelerin üzerinde veya altında yaşanacak hareketler, potansiyel bir yönelim sinyali verebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 48,66 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 48.660 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,06 oranında değişim kaydetmiştir.

16 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş 2

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Anahtar Kelimeler:
dolar alış ve satış döviz alış satış
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