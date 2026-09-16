FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

16 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir

Bugün Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 56,23 TL, satış fiyatı ise 56,25 TL olarak açıklanırken, günlük değişim %0,09 seviyesinde gerçekleşti.

16 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir

Bugün Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 56,23 TL, satış fiyatı ise 56,25 TL olarak belirlenmiş durumda. Günlük değişim %0,09 seviyesinde gerçekleşirken, 1.000 euronun alış kuru üzerinden TL karşılığı 56.230 TL olarak hesaplanıyor. 7 gün önce Euro/TL 56,37 TL seviyesindeyken, bugün 56,25 TL'ye gerileyerek -0,12 TL ve %-0,21 oranında bir değişim gösterdi. 1.000 euronun TL karşılığı ise -120,00 TL düşüşle 56.230 TL olmuştur.

Son bir haftada Euro/TL’nin serisi incelendiğinde, 8 Eylül'de 56,37 TL, 9 Eylül'de 56,44 TL, 10 Eylül'de 56,49 TL, 11 Eylül'de 56,32 TL, 14 Eylül'de 56,20 TL, 15 Eylül'de ise 56,19 TL seviyelerinde seyrettiği görülüyor. Bugün ise 56,25 TL’de oturmuş durumda.

Euro/TL için teknik seviyeler incelendiğinde, destek noktası olarak 56,13 TL, direnç noktası ise 56,43 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyeler, piyasa katılımcıları için kritik öneme sahip. Ayrıca, EUR/USD paritesi 1,1550 seviyesinde bulunmakta ve günlük değişim %0,06 olarak kaydedilmiştir.

Güncel Euro Kuru

16 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 56,23 TL 56,25 TL %0,09


Güncel Döviz Kurları

16 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 48,66 TL 48,66 TL %0,06
İngiliz Sterlini 65,69 TL 65,71 TL %0,13
İsviçre Frangı 59,45 TL 59,48 TL %0,10
Kanada Doları 34,94 TL 34,96 TL %0,03
Avustralya Doları 34,70 TL 34,71 TL %0,08
Çin Yuanı 7,25 TL 7,25 TL %0,11
Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %-0,19
İsveç Kronu 4,98 TL 4,98 TL %0,19


Öne Çıkan Pariteler

16 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1550 %0,06
GBP/USD 1,3492 %0,11
USD/JPY 155,16 %0,05
USD/CHF 0,8182 %-0,06


Son 7 günlük Euro/TL hareketliliği, yatırımcılar için önemli bir gösterge oluşturmaktadır. Gün içinde sarkmasının ardından, yatırımcıların piyasa dinamiklerini göz önünde bulundurarak hareket etmesi beklenebilir.

16 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir 1

Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Euro/TL fiyatı, 56,25 TL seviyesi etrafında işlem görmektedir. Takip edilmesi gereken destek seviyeleri 56,13 TL, direnç seviyeleri ise 56,43 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyeler, piyasa yönü açısından önem taşırken, EUR/USD paritesinin de yön belirleyici bir rol oynadığı unutulmamalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 56,23 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 56.230 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1550 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

16 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir 2

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Deprem bölgesinde kültürel mirasa 34 milyar liralık ihya seferberliğiDeprem bölgesinde kültürel mirasa 34 milyar liralık ihya seferberliği
Bakan Şimşek'ten memur ve emekli maaşı açıklamasıBakan Şimşek'ten memur ve emekli maaşı açıklaması

Anahtar Kelimeler:
döviz alış satış euro alış satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rusya'dan gözdağı: "Savaş farklı ve kısa olur"

Rusya'dan gözdağı: "Savaş farklı ve kısa olur"

Yüzlerce ABD askeri üssü yok edildi, onlarca uçak yakıldı

Yüzlerce ABD askeri üssü yok edildi, onlarca uçak yakıldı

Sen ne yaptın Arda Güler! Real Madrid formasıyla frikikten inanılmaz gol

Sen ne yaptın Arda Güler! Real Madrid formasıyla frikikten inanılmaz gol

Kadir İnanır’ın vasiyetleri açılıyor: Tarih belli oldu

Kadir İnanır’ın vasiyetleri açılıyor: Tarih belli oldu

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

Denizin dibinde hazine gibi keşif: Ton başına 15,4 gram altın

Denizin dibinde hazine gibi keşif: Ton başına 15,4 gram altın

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.