16 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir

Bugün Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 56,23 TL, satış fiyatı ise 56,25 TL olarak belirlenmiş durumda. Günlük değişim %0,09 seviyesinde gerçekleşirken, 1.000 euronun alış kuru üzerinden TL karşılığı 56.230 TL olarak hesaplanıyor. 7 gün önce Euro/TL 56,37 TL seviyesindeyken, bugün 56,25 TL'ye gerileyerek -0,12 TL ve %-0,21 oranında bir değişim gösterdi. 1.000 euronun TL karşılığı ise -120,00 TL düşüşle 56.230 TL olmuştur.
Son bir haftada Euro/TL’nin serisi incelendiğinde, 8 Eylül'de 56,37 TL, 9 Eylül'de 56,44 TL, 10 Eylül'de 56,49 TL, 11 Eylül'de 56,32 TL, 14 Eylül'de 56,20 TL, 15 Eylül'de ise 56,19 TL seviyelerinde seyrettiği görülüyor. Bugün ise 56,25 TL’de oturmuş durumda.
Euro/TL için teknik seviyeler incelendiğinde, destek noktası olarak 56,13 TL, direnç noktası ise 56,43 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyeler, piyasa katılımcıları için kritik öneme sahip. Ayrıca, EUR/USD paritesi 1,1550 seviyesinde bulunmakta ve günlük değişim %0,06 olarak kaydedilmiştir.
16 Eylül 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|56,23 TL
|56,25 TL
|%0,09
16 Eylül 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|48,66 TL
|48,66 TL
|%0,06
|İngiliz Sterlini
|65,69 TL
|65,71 TL
|%0,13
|İsviçre Frangı
|59,45 TL
|59,48 TL
|%0,10
|Kanada Doları
|34,94 TL
|34,96 TL
|%0,03
|Avustralya Doları
|34,70 TL
|34,71 TL
|%0,08
|Çin Yuanı
|7,25 TL
|7,25 TL
|%0,11
|Rus Rublesi
|0,58 TL
|0,58 TL
|%-0,19
|İsveç Kronu
|4,98 TL
|4,98 TL
|%0,19
16 Eylül 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1550
|%0,06
|GBP/USD
|1,3492
|%0,11
|USD/JPY
|155,16
|%0,05
|USD/CHF
|0,8182
|%-0,06
Son 7 günlük Euro/TL hareketliliği, yatırımcılar için önemli bir gösterge oluşturmaktadır. Gün içinde sarkmasının ardından, yatırımcıların piyasa dinamiklerini göz önünde bulundurarak hareket etmesi beklenebilir.
Mevcut Euro/TL fiyatı, 56,25 TL seviyesi etrafında işlem görmektedir. Takip edilmesi gereken destek seviyeleri 56,13 TL, direnç seviyeleri ise 56,43 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyeler, piyasa yönü açısından önem taşırken, EUR/USD paritesinin de yön belirleyici bir rol oynadığı unutulmamalıdır.
Serbest piyasa 56,23 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 56.230 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1550 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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