16 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir

Bugün Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 56,23 TL, satış fiyatı ise 56,25 TL olarak belirlenmiş durumda. Günlük değişim %0,09 seviyesinde gerçekleşirken, 1.000 euronun alış kuru üzerinden TL karşılığı 56.230 TL olarak hesaplanıyor. 7 gün önce Euro/TL 56,37 TL seviyesindeyken, bugün 56,25 TL'ye gerileyerek -0,12 TL ve %-0,21 oranında bir değişim gösterdi. 1.000 euronun TL karşılığı ise -120,00 TL düşüşle 56.230 TL olmuştur.

Son bir haftada Euro/TL’nin serisi incelendiğinde, 8 Eylül'de 56,37 TL, 9 Eylül'de 56,44 TL, 10 Eylül'de 56,49 TL, 11 Eylül'de 56,32 TL, 14 Eylül'de 56,20 TL, 15 Eylül'de ise 56,19 TL seviyelerinde seyrettiği görülüyor. Bugün ise 56,25 TL’de oturmuş durumda.

Euro/TL için teknik seviyeler incelendiğinde, destek noktası olarak 56,13 TL, direnç noktası ise 56,43 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyeler, piyasa katılımcıları için kritik öneme sahip. Ayrıca, EUR/USD paritesi 1,1550 seviyesinde bulunmakta ve günlük değişim %0,06 olarak kaydedilmiştir.

Güncel Euro Kuru

16 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 56,23 TL 56,25 TL %0,09





Güncel Döviz Kurları

16 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 48,66 TL 48,66 TL %0,06 İngiliz Sterlini 65,69 TL 65,71 TL %0,13 İsviçre Frangı 59,45 TL 59,48 TL %0,10 Kanada Doları 34,94 TL 34,96 TL %0,03 Avustralya Doları 34,70 TL 34,71 TL %0,08 Çin Yuanı 7,25 TL 7,25 TL %0,11 Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %-0,19 İsveç Kronu 4,98 TL 4,98 TL %0,19





Öne Çıkan Pariteler

16 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1550 %0,06 GBP/USD 1,3492 %0,11 USD/JPY 155,16 %0,05 USD/CHF 0,8182 %-0,06





Son 7 günlük Euro/TL hareketliliği, yatırımcılar için önemli bir gösterge oluşturmaktadır. Gün içinde sarkmasının ardından, yatırımcıların piyasa dinamiklerini göz önünde bulundurarak hareket etmesi beklenebilir.

Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Euro/TL fiyatı, 56,25 TL seviyesi etrafında işlem görmektedir. Takip edilmesi gereken destek seviyeleri 56,13 TL, direnç seviyeleri ise 56,43 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyeler, piyasa yönü açısından önem taşırken, EUR/USD paritesinin de yön belirleyici bir rol oynadığı unutulmamalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular