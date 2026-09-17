Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 17 Eylül 2026 Perşembe altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün gram altın önceki kapanışa göre yüzde 0,65 azalışla 6 bin 670 liradan günü tamamlamıştı. Güne alıcılı başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,06 artışla 6 bin 741 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 70 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 94 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 1,03 artışla 4 bin 307 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) dün, Temmuz 2023'ten bu yana ilk defa 25 baz puan faiz artırdı. Ons altın, Fed'in faiz artırımına karşın petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketin etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket ediyor.

Jeopolitik gelişmelere bakıldığında ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma yapmak amacıyla Tahran'ın kendileriyle doğrudan temasa geçtiğini belirterek, "Umarım (İran'la) savaşın sonuna doğru ilerliyoruz." dedi.

Trump'ın açıklamalarının yanı sıra ABD yetkililerinin Yemen'deki İran destekli Husi milisleriyle Umman'da gizli görüşmeler gerçekleştirdiğine ve Suudi Arabistan'ın Umman üzerinden ek ham petrol kargoları sunacağına ilişkin haberler de küresel piyasalarda risk iştahını artıran başka bir faktör oldu.

Bu gelişmelerle dün yüzde 2,7 azalışla 105,8 dolar seviyesine gerileyen kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı yeni günde yüzde 1,31 azalışla 104,4 dolarda seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, kısa vadeli dış borç istatistikleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise başta Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve BoE'nin faiz kararı olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır