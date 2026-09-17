FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 17 Eylül 2026 Perşembe altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 6 bin 741 liradan işlem görüyor. 17 Eylül 2026 Perşembe güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 17 Eylül 2026 Perşembe altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün gram altın önceki kapanışa göre yüzde 0,65 azalışla 6 bin 670 liradan günü tamamlamıştı. Güne alıcılı başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,06 artışla 6 bin 741 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 17 Eylül 2026 Perşembe altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 70 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 94 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 1,03 artışla 4 bin 307 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 17 Eylül 2026 Perşembe altın fiyatları 2

ABD Merkez Bankası (Fed) dün, Temmuz 2023'ten bu yana ilk defa 25 baz puan faiz artırdı. Ons altın, Fed'in faiz artırımına karşın petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketin etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket ediyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 17 Eylül 2026 Perşembe altın fiyatları 3

Jeopolitik gelişmelere bakıldığında ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma yapmak amacıyla Tahran'ın kendileriyle doğrudan temasa geçtiğini belirterek, "Umarım (İran'la) savaşın sonuna doğru ilerliyoruz." dedi.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 17 Eylül 2026 Perşembe altın fiyatları 4

Trump'ın açıklamalarının yanı sıra ABD yetkililerinin Yemen'deki İran destekli Husi milisleriyle Umman'da gizli görüşmeler gerçekleştirdiğine ve Suudi Arabistan'ın Umman üzerinden ek ham petrol kargoları sunacağına ilişkin haberler de küresel piyasalarda risk iştahını artıran başka bir faktör oldu.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 17 Eylül 2026 Perşembe altın fiyatları 5

Bu gelişmelerle dün yüzde 2,7 azalışla 105,8 dolar seviyesine gerileyen kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı yeni günde yüzde 1,31 azalışla 104,4 dolarda seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, kısa vadeli dış borç istatistikleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise başta Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve BoE'nin faiz kararı olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
26 yıllık firma konkordato sürecine girdi! Mahkemeden geçici mühlet26 yıllık firma konkordato sürecine girdi! Mahkemeden geçici mühlet
Finansal İstikrar Komitesi toplantısı sonrası açıklama geldiFinansal İstikrar Komitesi toplantısı sonrası açıklama geldi

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.740,92
6.741,86
% 1.08
09:48
Ons Altın / TL
209.860,20
209.923,32
% 1.18
10:03
Ons Altın / USD
4.311,75
4.312,40
% 1.14
10:03
Çeyrek Altın
10.785,48
11.022,94
% 1.08
09:48
Yarım Altın
21.503,55
22.045,89
% 1.08
09:48
Ziynet Altın
43.141,91
43.956,94
% 1.08
09:48
Cumhuriyet Altını
44.921,00
45.600,00
% 1.09
17:00
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rusya dünyaya duyurdu: "Doğrudan savaş ilanı olur"

Rusya dünyaya duyurdu: "Doğrudan savaş ilanı olur"

Erzurum Palandöken Kaymakamı ve korumasına soruşturma açıldı

Erzurum Palandöken Kaymakamı ve korumasına soruşturma açıldı

Aziz Yıldırım'dan Emre Bol'a sert tepki! "Önce bunun hesabını ver"

Aziz Yıldırım'dan Emre Bol'a sert tepki! "Önce bunun hesabını ver"

Michelin yıldızlı restorana gitti! Tabağındaki canlıyı garsona gösterince...

Michelin yıldızlı restorana gitti! Tabağındaki canlıyı garsona gösterince...

Tapu işlemlerinde yeni dönem: 1 Ekim'de değişiyor

Tapu işlemlerinde yeni dönem: 1 Ekim'de değişiyor

Fed sonrası piyasa çalkalandı: Altın fiyatlarında hareketlilik

Fed sonrası piyasa çalkalandı: Altın fiyatlarında hareketlilik

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.