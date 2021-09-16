16 Eylül dolar kuru! Dolar ve euro ne kadar?

Geçtiğimiz gün 8,46 TL'ye kadar yükselen dolar günü 8,43 TL'den kapattı. Geçtiğimiz gün en çok 9,99 TL'ye kadar yükselen euro ise günü 9,97 TL'den kapattı. Sterlin 15 Eylül günü yaklaşık yüzde 0,25 yükseldi ve 11,67 TL'den günü kapattı. İşte dolar, euro ve sterlinde son durum!

DOLAR NE KADAR?

Güne yüzde 0,03'lük yükseliş ile başlayan dolar 8,43 TL'den işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Euro güne yüzde 0,05'lik yükseliş ile başladı. Euro 8,43 TL.

STERLİN NE KADAR?

Geçtiğimiz gün 11,67 TL'den günü kapatan sterlin, 11,67 TL'den işlem görüyor.

