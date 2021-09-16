FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 16 Eylül dolar kuru! Dolar ve euro ne kadar?

16 Eylül dolar kuru! Dolar ve euro ne kadar?

16.09.2021 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta TL karşısında yaklaşık yüzde 1,79 değer kazanan doların bu hafta değer kaybettiği gözüküyor. Geçtiğimiz gün 8,42 TL'ye kadar inen dolar günü 8,43 TL'den kapatmıştı. Euro ise geçtiğimiz günü yaklaşık yüzde 0,09'luk yükseliş ile kapattı. İşte dolar, euro ve sterlinde son durum!

Geçtiğimiz gün 8,46 TL'ye kadar yükselen dolar günü 8,43 TL'den kapattı. Geçtiğimiz gün en çok 9,99 TL'ye kadar yükselen euro ise günü 9,97 TL'den kapattı. Sterlin 15 Eylül günü yaklaşık yüzde 0,25 yükseldi ve 11,67 TL'den günü kapattı. İşte dolar, euro ve sterlinde son durum!

DOLAR NE KADAR?

Güne yüzde 0,03'lük yükseliş ile başlayan dolar 8,43 TL'den işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Euro güne yüzde 0,05'lik yükseliş ile başladı. Euro 8,43 TL.

STERLİN NE KADAR?

Geçtiğimiz gün 11,67 TL'den günü kapatan sterlin, 11,67 TL'den işlem görüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'un göbeğindeki dev bina satıldı! İstanbul'un göbeğindeki dev bina satıldı!
Kuraklık sorununa 'yerli' çözüm! "Yağmur suyunun 25 ton daha fazla tutuyor"Kuraklık sorununa 'yerli' çözüm! "Yağmur suyunun 25 ton daha fazla tutuyor"
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini Türk lirası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca pazartesi gününü işaret etti

Bakan Koca pazartesi gününü işaret etti

Erbakan'dan '3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar' açıklaması: Bilim adamlarımız tartışmaya hazır

Erbakan'dan '3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar' açıklaması: Bilim adamlarımız tartışmaya hazır

Bilmiyorlar ki çiğ süt fiyatını devlet arttırdı

Bilmiyorlar ki çiğ süt fiyatını devlet arttırdı

Bitcoin'de günler sonra ciddi hareket! Grafik tekrar yön değiştirdi

Bitcoin'de günler sonra ciddi hareket! Grafik tekrar yön değiştirdi

Kıdem tazminatında artık o ücret de eklenecek

Kıdem tazminatında artık o ücret de eklenecek

İmzalar atıldı, 160 tane daha geliyor

İmzalar atıldı, 160 tane daha geliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

11 saatlik yol 5 saate inecek

11 saatlik yol 5 saate inecek

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İkinci el araç satışında dengeler değişti

İkinci el araç satışında dengeler değişti

Dedektif gibi izini sürdü,120 bin lira harcadı

Dedektif gibi izini sürdü,120 bin lira harcadı

Resmen duyuruldu: e-Devlet'te yeni dönem

Resmen duyuruldu: e-Devlet'te yeni dönem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.