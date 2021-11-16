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16 Kasım 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 16 Kasım 2021 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

16.11.2021 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Kasım haftanın ikinci gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Sevdiklerine hediye maksatlı bilezik almak isteyen veya yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın bilezikteki son durumu takip ediyor. Geçtiğimiz hafta boyu altın bilezik fiyatlarında yaşanan hareketlilik devam etti. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları oldukça merak ediliyor. Peki 16 Kasım'da 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte 16 Kasım 2021 Salı altın bilezik fiyatları...

16 Kasım 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 16 Kasım 2021 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

16 Kasım Salı günü haftanın ikinci gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik güne yükselişle başladı. Peki 16 Kasım'da 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte altın bilezik fiyatlarında son durum...

16 KASIM'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

16 Kasım günü haftanın ikinci gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 563,44 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 16 Kasım itibariyle 544,11 TL alış ve 565,16 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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Önceki kapanışını 437,98 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 439,39 TL alış ve 439,47 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 394,61 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,33 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 331,78 TL alış ve 395,90 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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