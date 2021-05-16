16 Mayıs dolar ne kadar oldu? | 16 Mayıs Pazar dolar kaç TL, Euro ne kadar? İşte dolar fiyatları...

İşte dolar ve euro'daki son durum...
DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?
16 Mayıs Pazar piyasaların kapalı olduğu günde, vatandaşlar dolar fiyatlarını merak ediyor.
Dolar bugün kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 8,4554 TL'den yapan dolar, şu anda 8,4404 TL alış ve 8,4705 TL satış fiyatına sahip.
Doların haftalık değişim yüzdesi 2.69. Daha önce en yüksek 8.5093 TL seviyesini gören dolar, en düşük ise 8.4096 TL seviyesini görmüştü.
EURO NE KADAR?
Euro fiyatları bugün yukarı yönlü ve yeşil renkli ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 10,2709 TL üzerinden yapan euro, bugün 10,2497 TL alış ve 10,2921 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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