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16 Ocak 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 16 Ocak Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL?

16.01.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Ocak Pazar piyasaların kapalı olduğu haftanın son gününde vatandaşlar piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz Aralık ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan dolar, sonrasında ciddi kayıplar yaşamıştı. Peki 16 Ocak 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 16 Ocak dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte ayrıntılar...

16 Ocak 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 16 Ocak Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL?

Dolar kuru, Türk Lirası karşısında yaklaşık bir aydır 14 lira sınırında seyrediyor. Haftanın son gününde vatandaşlar ve yatırımcılar dolardaki durumu yakından takip ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 16 Ocak'ta aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 16 Ocak tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu?

16 OCAK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın son günü olan 16 Ocak Pazar günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

dolar

Son kapanışını 13,5192 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 13,5140 liradan, satış fiyatı ise 13,5246 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

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%0,65'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 15,4280 TL'den yapan euro şu anda 15,3752 TL alış ve 15,4809 TL satış fiyatına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Euro
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