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  4. 16 Ocak 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 16 Ocak 2022 Pazar 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

16 Ocak 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 16 Ocak 2022 Pazar 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

16.01.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Ocak haftanın son gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunu araştırıyor. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi'ne geçilmişti. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları oldukça merak ediliyor. İşte 16 Ocak 2021 Pazar altın bilezik fiyatları...

16 Ocak 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 16 Ocak 2022 Pazar 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

Vatandaşlar 16 Ocak Pazar günü haftanın son gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam etmişti. 22 ayar altın bilezik bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 16 Ocak tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

16 OCAK'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

16 Ocak günü haftanın son gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 730,39 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 16 Ocak itibariyle 718,38 TL alış ve 724,73 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

altin-rezervi-20-ton-altin-ne-kadar

Önceki kapanışını 580,59 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 576,64 TL alış ve 576,71 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 526,93 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,63 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 430,25 TL alış ve 523,62 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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