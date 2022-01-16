16 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu? 16 Ocak 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Haftanın son günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü 790 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.318 liradan işlem görmekteydi. Geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete'de yeni yayınlanan karara göre altın hesabını Türk Lirası mevduat hesaplarına çevirenlere Merkez Bankası destek vereceği duyurulmuştu. İşte 16 Ocak 2022 Pazar altın fiyatları...

16 OCAK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

16 Ocak Pazar günü haftanın son gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 795,33 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 789,91 lira satış fiyatı 790,01 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 5.251,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 5.110,00 TL satış fiyatı 5.218,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 2.636,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 2.555,00 TL alış ve 2.613,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.318,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 16 Ocak itibariyle 1.277,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.306,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.



