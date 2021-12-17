17 Aralık Cuma 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

Dolar kurunda yaşanan yükselişler, altın fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Gram altın, güne 900 TL'yi geçerek başladı. Vatandaşlar ve yatırımcılar, altın fiyatlarında gerçekleşen hareketlilik sonrası, altın bilezik fiyatlarında güncel durumu araştırmaya başladı. İşte 17 Aralık Cuma 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...
14 ayar altın bilezik alış fiyatı 499,85 TL, satış fiyatı 590,99 TL olarak haftanın son işlem gününe giriş yaptı.
18 ayar altın bilezik alış fiyatı 663,17 TL, satış fiyatı 663,29 TL olarak güncellendi.
22 ayar altın bilezik alış fiyatı 815,88 TL, satış fiyatı 847,43 TL oldu.
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