17 Aralık Cuma gram altın ne kadar? İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası, gözler altın fiyatlarında son duruma çevrildi. Bir süredir yükselişini sürdüren gram altın, haftanın son işlem gününe 900 TL'yi geçerek giriş yaptı.
Gram altın alış fiyatı 908,19 TL, satış fiyatı 908,35 TL'ye vardı. Gram altında yüzde 0,12 oranında bir değer kazancı görüldü.
Çeyrek altın alış fiyatı 1.440,00 TL, stış fiyatı 1.481,00 TL olarak güncellendi.
Yarım altın alış fiyatı 2.883,00 TL, satış fiyatı 2.971,00 TL oldu. Yarım altında yüzde 0-17'lik değer kazancı gözlemlendi.
Cumhuriyet altını 5.762,00 TL satış fiyatı, 5.900,00 TL alış fiyatına ulaştı. Cumhuriyet altı, yüzde 0,14 oranında değer kazandı.
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