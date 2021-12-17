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17 Aralık Cuma gram altın ne kadar? İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları

17.12.2021 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde yükselişini sürdüren altın fiyatlarının, haftanın son işlem gününe nasıl bir giriş yapacağı merak ediliyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteren gram altın, güne yüzde 0,7'lik bir değer kazancıyla başladı. İşte 17 Aralık Cuma gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası, gözler altın fiyatlarında son duruma çevrildi. Bir süredir yükselişini sürdüren gram altın, haftanın son işlem gününe 900 TL'yi geçerek giriş yaptı.

GRAM ALTIN

Gram altın alış fiyatı 908,19 TL, satış fiyatı 908,35 TL'ye vardı. Gram altında yüzde 0,12 oranında bir değer kazancı görüldü.

17 Aralık Cuma gram altın ne kadar? İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın alış fiyatı 1.440,00 TL, stış fiyatı 1.481,00 TL olarak güncellendi.

YARIM ALTIN

Yarım altın alış fiyatı 2.883,00 TL, satış fiyatı 2.971,00 TL oldu. Yarım altında yüzde 0-17'lik değer kazancı gözlemlendi.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 5.762,00 TL satış fiyatı, 5.900,00 TL alış fiyatına ulaştı. Cumhuriyet altı, yüzde 0,14 oranında değer kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
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