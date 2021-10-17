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17 Ekim 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 17 Ekim 2021 Pazar 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

17.10.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Ekim haftanın son günü vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Sevdiklerine hediye maksatlı bilezik almak isteyen veya yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın bilezikteki son durumu takip ediyor. Hafta boyu altın bilezik fiyatlarında yaşanan hareketlilik sürmüştü. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları oldukça merak ediliyor. Peki 17 Ekim'de 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte 17 Ekim 2021 Pazar altın bilezik fiyatları...

17 Ekim 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 17 Ekim 2021 Pazar 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

17 Ekim Pazar günü haftanın son gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik güne düşüşle başladı. Peki 17 Ekim'de 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte altın bilezik fiyatlarında son durum...

17 EKİM'DE 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

17 Ekim günü piyasaların kapalı olduğu haftanın son gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 483,71 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 17 Ekim itibariyle 474,95 TL alış ve 479,46 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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Önceki kapanışını 387,06 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 383,90 TL alış ve 384,05 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 347,61 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %-0,72 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 288,01 TL alış ve 345,11 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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