Dün akşam bir gözaltı daha: Katılımevim için Emlak Katılım devreye girdi! SPK’dan işlem yasağı ve suç duyurusu

Borsa İstanbul'da neler oluyor? Herkes bu sorunun yanıtını ararken dün akşam itibaren hareketli saatler yaşandı. İnfo Yatırım ile Hedef Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp gözaltına alındı. Ondan önce de yurt dışına kaçtığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız tutuklanmıştı. Tüm bu hareketlilik piyasaları sarsarken bu sabah peş peşe açıklamalar geldi.

EMLAK KATILIM'DAN SATIN ALMA HAMLESİ

Emlak Katılım, Katılımevim ve Birevim'i satın almak için görüşmelere başladı.

yapılan KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Bankamız bağlı ortaklığı olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. büyüme stratejisi kapsamında Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.ve Birevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başlamıştır.

Sürece ilişkin gerekli açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde ayrıca kamuoyuna duyurulacaktır."

NAMIK KEMAL GÖKALP GÖZALTINA ALINDI

Yönetim Kurulu Başkanlığını Namık Kemal Gökalp)'ın yaptığı İnfo Yatırım ve Hedef Holding'e yönelik dün akşam bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında İnfo Yatırım merkezinde mali şube ekipleri tarafından incelemelerde bulunuldu. Namık Kemal Gökalp İstanbul'da gözaltına alındı.



(Muhammed Yarız)

MUHAMMED YARIZ TUTUKLANDI

Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız 13 Eylül'de ifade vermek için gittiği Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nda işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Yarız'ın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SPK'DAN AÇIKLAMA: TEDBİRLER ALINDI

Bu sabah Finansal İstikrar Komitesi (FİK), finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Sermaye Piyasası Kurulu'ndan da bir açıklama geldi. Açıklamada bir dizi tedbirlerin alındığı belirtildi. Kurulun açıklamasında, "Sermaye piyasamızda son dönemde yaşanan gelişmeler Kurulumuz tarafından takip edilmektedir. Bu kapsamda Kurulumuz tarafından bir dizi tedbir alınmıştır. Bu tedbirler; kısa süre içerisinde Kurulumuz internet sitesinden kamuoyuna duyurulacaktır" ifadelerine yer verildi.

SUÇ DUYURUSU VE İŞLEM YASAĞI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Katılımevim paylarındaki işlemler nedeniyle bazı fon yöneticilerine iki yıl süreyle işlem yapma yasağı getirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı haftalık bültende yer alan açıklamaya göre, Katılımevim paylarındaki işlemler nedeniyle Pusula Portföy'e ve Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın da aralarında bulunduğu bazı fon yöneticilerine iki yıl süreyle işlem yapma yasağı getirdi.

Kurul, Gündoğdu Gıda paylarındaki işlemler sebebiyle de çok sayıda Pusula Portföy fon yöneticisine iki yıl süreli işlem yasağı uyguladı. SPK ayrıca, Katılımevim ve Gündoğdu Gıda paylarındaki işlemler dolayısıyla bazı Pusula Portföy fon yöneticileri hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Denetimlerini sürdüren Kurul, Destek Finans Faktoring paylarındaki işlemler nedeniyle Tera Portföy fon yöneticisi İbrahim Bekçi hakkında da cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına ve kendisine iki yıl süreyle işlem yapma yasağı getirilmesine karar verdi.