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17 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasada 48,67 TL alış ve 48,68 TL satış fiyatıyla işlem görmekte. Günlük %0,05 artışla birlikte haftalık bazda 0,20 TL'lik bir yükseliş kaydedildi.

17 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 48,67 TL’den işlem görürken, satış fiyatı 48,68 TL olarak belirlendi. Son günlerde yatay bir seyir izleyen Dolar/TL, günlük olarak %0,05 artış kaydetti. Bugün Dolar/TL ne kadar sorusuna cevap vermek gerekirse, 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 48.670 TL, 5.000 doların karşılığı ise 243.350 TL olmaktadır.

Önceki haftaya baktığımızda, 7 gün önce Dolar/TL 48,48 TL seviyesindeydi. Bugünkü 48,68 TL değeri, 1 doların TL bazındaki 0,20 TL’lik artışını temsil ediyor ve bu oran haftalık bazda %0,41’lik bir değişimi ortaya koyuyor. 1.000 doların TL karşılığındaki haftalık değişim ise 200,00 TL olarak hesaplanmıştır. Dolar/TL serisindeki son 7 günlük veriler incelendiğinde ise; 2026-09-09 tarihinde 48,48 TL olan kurun, 2026-09-17 itibarıyla 48,68 TL’ye yükseldiği görülmektedir.

Takip edilmesi gereken seviyeler arasında 48,55 TL destek, 48,75 TL ise direnç noktası olarak öne çıkıyor. Özellikle 48,75 TL seviyesi, yukarı yönlü hareketler için önemli bir eşik teşkil ederken, 48,55 TL desteği, olası geri çekilmelerde izlenecek kritik bir seviyedir.

Güncel Dolar Kuru

17 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 48,67 TL 48,68 TL %0,05


Güncel Döviz Kurları

17 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 55,89 TL 55,97 TL %0,19
İngiliz Sterlini 65,26 TL 65,29 TL %0,31
İsviçre Frangı 58,97 TL 59,01 TL %0,16
Kanada Doları 34,78 TL 34,80 TL %0,04
Avustralya Doları 34,59 TL 34,61 TL %0,33
Çin Yuanı 7,25 TL 7,26 TL %0,11
Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %-0,08
İsveç Kronu 4,94 TL 4,95 TL %0,29


Öne Çıkan Pariteler

17 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1466 %0,01
GBP/USD 1,3380 %-0,01
USD/JPY 155,70 %-0,37
USD/CHF 0,8251 %-0,10


Dolar/TL’deki son durumun yanı sıra, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı gibi diğer dövizlerde de farklı günlük değişimler yaşanmakta. Dolar/TL'nin 7 günlük grafiğinde ise genel olarak sınırlı bir yükseliş trendinin söz konusu olduğu gözlemleniyor.

17 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL, 48,68 TL seviyesinde bulunmakta ve 48,55 TL destek ile 48,75 TL direnç seviyeleri takip edilmektedir. Bu seviyelerin izlenmesi, fiyat hareketleri açısından kritik önem taşımaktadır. Ancak mevcut piyasa koşullarının etkisi, henüz belirgin bir yönlendirme sağlamadığı için yakından takip edilmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 48,67 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 48.670 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,05 oranında değişim kaydetmiştir.

17 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş 2

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Anahtar Kelimeler:
dolar alış ve satış döviz alış satış
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