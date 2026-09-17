17 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 48,67 TL’den işlem görürken, satış fiyatı 48,68 TL olarak belirlendi. Son günlerde yatay bir seyir izleyen Dolar/TL, günlük olarak %0,05 artış kaydetti. Bugün Dolar/TL ne kadar sorusuna cevap vermek gerekirse, 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 48.670 TL, 5.000 doların karşılığı ise 243.350 TL olmaktadır.
Önceki haftaya baktığımızda, 7 gün önce Dolar/TL 48,48 TL seviyesindeydi. Bugünkü 48,68 TL değeri, 1 doların TL bazındaki 0,20 TL’lik artışını temsil ediyor ve bu oran haftalık bazda %0,41’lik bir değişimi ortaya koyuyor. 1.000 doların TL karşılığındaki haftalık değişim ise 200,00 TL olarak hesaplanmıştır. Dolar/TL serisindeki son 7 günlük veriler incelendiğinde ise; 2026-09-09 tarihinde 48,48 TL olan kurun, 2026-09-17 itibarıyla 48,68 TL’ye yükseldiği görülmektedir.
Takip edilmesi gereken seviyeler arasında 48,55 TL destek, 48,75 TL ise direnç noktası olarak öne çıkıyor. Özellikle 48,75 TL seviyesi, yukarı yönlü hareketler için önemli bir eşik teşkil ederken, 48,55 TL desteği, olası geri çekilmelerde izlenecek kritik bir seviyedir.
17 Eylül 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|48,67 TL
|48,68 TL
|%0,05
17 Eylül 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,89 TL
|55,97 TL
|%0,19
|İngiliz Sterlini
|65,26 TL
|65,29 TL
|%0,31
|İsviçre Frangı
|58,97 TL
|59,01 TL
|%0,16
|Kanada Doları
|34,78 TL
|34,80 TL
|%0,04
|Avustralya Doları
|34,59 TL
|34,61 TL
|%0,33
|Çin Yuanı
|7,25 TL
|7,26 TL
|%0,11
|Rus Rublesi
|0,58 TL
|0,58 TL
|%-0,08
|İsveç Kronu
|4,94 TL
|4,95 TL
|%0,29
17 Eylül 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1466
|%0,01
|GBP/USD
|1,3380
|%-0,01
|USD/JPY
|155,70
|%-0,37
|USD/CHF
|0,8251
|%-0,10
Dolar/TL’deki son durumun yanı sıra, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı gibi diğer dövizlerde de farklı günlük değişimler yaşanmakta. Dolar/TL'nin 7 günlük grafiğinde ise genel olarak sınırlı bir yükseliş trendinin söz konusu olduğu gözlemleniyor.
Dolar/TL, 48,68 TL seviyesinde bulunmakta ve 48,55 TL destek ile 48,75 TL direnç seviyeleri takip edilmektedir. Bu seviyelerin izlenmesi, fiyat hareketleri açısından kritik önem taşımaktadır. Ancak mevcut piyasa koşullarının etkisi, henüz belirgin bir yönlendirme sağlamadığı için yakından takip edilmelidir.
Serbest piyasadaki güncel 48,67 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 48.670 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,05 oranında değişim kaydetmiştir.
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