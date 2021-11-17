17 Kasım 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 17 Kasım 2021 Çarşamba 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

17 Kasım Çarşamba günü haftanın üçüncü gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik güne yükselişle başladı. Peki 17 Kasım'da 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte altın bilezik fiyatlarında son durum...

17 KASIM'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

17 Kasım günü haftanın üçüncü gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 548,50 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 17 Kasım itibariyle 554,96 TL alış ve 560,45 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 448,01 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 453,43 TL alış ve 453,50 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 401,34 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %1,26 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 340,82 TL alış ve 406,40 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.