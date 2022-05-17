17 Mayıs 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 17 Mayıs Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 2. günü olan 17 Mayıs 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

17 MAYIS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 15.6122 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 15.6055 liradan, satış fiyatı ise 15.619 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.62'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 16.3412 TL'den yapan euro şu anda 16.3282 TL alış ve 16.3543 TL satış fiyatına sahip.

