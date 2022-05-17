FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 17 MAYIS ALTIN FİYATLARI! Çeyrek altın bugün ne kadar? 17 Mayıs altın fiyatı ne kadar?

17 MAYIS ALTIN FİYATLARI! Çeyrek altın bugün ne kadar? 17 Mayıs altın fiyatı ne kadar?

17.05.2022 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Mayıs altın fiyatları merak ediliyor. Altın fiyatları yükselişe geçti. Altın fiyatlarıyla ilgili beklenmedik gelişme yatırımcıları ve vatandaşları şaşırttı. Geçtiğimiz güne 1811 dolardan başlayan ons altın 1822 dolara kadar yükseldikten sonra 1824 dolar seviyesinden kapandı. İşte 17 Mayıs altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın fiyatı canlı son durum!

17 MAYIS ALTIN FİYATLARI! Çeyrek altın bugün ne kadar? 17 Mayıs altın fiyatı ne kadar?

17 Mayıs altın fiyatları günün en çok aranan konusu oldu. Altın piyasası ABD’deki ekonomik gelişmelerin etkisiyle şekillenmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini artırmaya başlamasıyla birlikte mart ayından itibaren aşağı yönlü bir seyir izleyen altın fiyatları geçtiğimiz hafta ABD’de enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte geri çekilmişti. Bu bağlamda Fed nisan ayında 50 baz puanlık faiz artırımına giderek 22 yıl aranın ardından en sert yükselişi gerçekleştirmişti. 17 Mayıs altın fiyatlarına dair merak edilenler...

17 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. 17 Mayıs yani bugün de yükselişine devam ediyor. 17 Mayıs altın fiyatları ekonomi gündemini takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor.

GRAM ALTIN FİYATI

931,70

936,79

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

929,80

929,96

ALTIN/ONS FİYATI

1.828,12

1.828,56

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.487,68

1.520,48

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

5.950,70

6.063,33

YARIM ALTIN FİYATI

2.966,05

3.040,97

ZİYNET ALTINI FİYATI

5.950,70

6.063,33

ATA ALTIN FİYATI

6.157,33

6.315,96

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

845,85

874,45

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolarda yükseliş hızlandı! İşte yeni zirve...Dolarda yükseliş hızlandı! İşte yeni zirve...
Konut fiyatları nasıl düşecek?Konut fiyatları nasıl düşecek?
Memur zam için temmuz ayını bekliyor! Maaş ve ikramiye...Memur zam için temmuz ayını bekliyor! Maaş ve ikramiye...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yolda karşılaştığı kardeşlere kurşun yağdırdı

Yolda karşılaştığı kardeşlere kurşun yağdırdı

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

Sezonda 100 bin lira kazanıyorlar!

Sezonda 100 bin lira kazanıyorlar!

Sıfır ve ikinci el araba fiyatları artacak mı?

Sıfır ve ikinci el araba fiyatları artacak mı?

Konutta fiyat artışına 'arsa' önerisi

Konutta fiyat artışına 'arsa' önerisi

Yeni sistem faaliyete girdi!

Yeni sistem faaliyete girdi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Rus televizyonunda şoke eden sözler! “Kurtulmalıyız, daha da...”

Rus televizyonunda şoke eden sözler! “Kurtulmalıyız, daha da...”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı önerdi: Doğal mucize

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı önerdi: Doğal mucize

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Bu kadarına pes! Vajinasının kopyasını oyuncak yaptırdı

Bu kadarına pes! Vajinasının kopyasını oyuncak yaptırdı

İbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayın

İbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayın

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.