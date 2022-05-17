17 MAYIS ALTIN FİYATLARI! Çeyrek altın bugün ne kadar? 17 Mayıs altın fiyatı ne kadar?

17 Mayıs altın fiyatları günün en çok aranan konusu oldu. Altın piyasası ABD’deki ekonomik gelişmelerin etkisiyle şekillenmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini artırmaya başlamasıyla birlikte mart ayından itibaren aşağı yönlü bir seyir izleyen altın fiyatları geçtiğimiz hafta ABD’de enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte geri çekilmişti. Bu bağlamda Fed nisan ayında 50 baz puanlık faiz artırımına giderek 22 yıl aranın ardından en sert yükselişi gerçekleştirmişti. 17 Mayıs altın fiyatlarına dair merak edilenler...

17 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. 17 Mayıs yani bugün de yükselişine devam ediyor. 17 Mayıs altın fiyatları ekonomi gündemini takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor.

GRAM ALTIN FİYATI

931,70

936,79

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

929,80

929,96

ALTIN/ONS FİYATI

1.828,12

1.828,56

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.487,68

1.520,48

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

5.950,70

6.063,33

YARIM ALTIN FİYATI

2.966,05

3.040,97

ZİYNET ALTINI FİYATI

5.950,70

6.063,33

ATA ALTIN FİYATI

6.157,33

6.315,96

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

845,85

874,45

