17 Mayıs dolar kuru son durum | Bugün (17 Mayıs) Dolar kuru ne kadar? Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Ani bir yükselişle 8,50 seviyelerine kadar çıkan Amerikan Doları, hafif bir düşüş yaşasa da halen 8,40 – 8,50 bandındaki seyrini sürdürüyor. Amerikan Doları ile birlikte Euro’da yükselişe geçerken, yatırımcılar doların bu yükselişlerinden endişe duyuyor. Amerikan Doları’nın 8,44’ten işlem gördüğü dakikalarda Euro ise 10,26 TL’den işlem görüyor.

Dolar ve Euro fiyatları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan, 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimini uygulamaya başlayacaklarını ve bu konudaki ayrıntıları Kabine Toplantısı'nın ardından paylaşacaklarını belirtti.

Bugün yurt içinde piyasalar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak Nisan ayına ilişkin "merkezi yönetim bütçe denge tablosu"nu, TCMB tarafından duyurulacak Mart ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu ve TÜİK'in açıklayacağı "İstatistiklerle Gençlik, 2020" araştırmasını, Mart ayına ilişkin "ücretli çalışan istatistikleri"ni, Nisan ayına ilişkin "tarım ürünleri üretici fiyat endeksi"ni takip edecek.

Dünyanın gündeminde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve dünya genelindeki tepkiler ile koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler yer alıyor.

DOLAR NE KADAR? Güne 8,4692 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,09 azalışla 8,4477 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,4096, en yüksek 8,5093 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,4554 seviyesinde kapattı.

EURO NE KADAR? Güne 10,2922 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,09 azalışla 10,2612 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 10,2081, en yüksek 10,3044 seviyelerini gören Euro, günü 10,2709 seviyesinde kapattı.