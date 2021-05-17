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17 Mayıs dolar kuru son durum | Bugün (17 Mayıs) Dolar kuru ne kadar? Dolar ve Euro ne kadar oldu?

17.05.2021 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftanın son günlerine doğru ani bir yükseliş yaşayan dolar kuru yatırımcıların yakında takip ettiği piyasalar arasında bulunuyor. Doların geçtiğimiz hafta başlayan yükselişi, bu hafta başının ilk işlem gününde de devam ediyor. Ramazan Bayramı’nın son iş gününde yükselişe geçen dolar, yeni haftayı 8,44 seviyelerinde açtı.

Ani bir yükselişle 8,50 seviyelerine kadar çıkan Amerikan Doları, hafif bir düşüş yaşasa da halen 8,40 – 8,50 bandındaki seyrini sürdürüyor. Amerikan Doları ile birlikte Euro’da yükselişe geçerken, yatırımcılar doların bu yükselişlerinden endişe duyuyor. Amerikan Doları’nın 8,44’ten işlem gördüğü dakikalarda Euro ise 10,26 TL’den işlem görüyor.

Dolar ve Euro fiyatları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan, 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimini uygulamaya başlayacaklarını ve bu konudaki ayrıntıları Kabine Toplantısı'nın ardından paylaşacaklarını belirtti.
Bugün yurt içinde piyasalar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak Nisan ayına ilişkin "merkezi yönetim bütçe denge tablosu"nu, TCMB tarafından duyurulacak Mart ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu ve TÜİK'in açıklayacağı "İstatistiklerle Gençlik, 2020" araştırmasını, Mart ayına ilişkin "ücretli çalışan istatistikleri"ni, Nisan ayına ilişkin "tarım ürünleri üretici fiyat endeksi"ni takip edecek.
Dünyanın gündeminde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve dünya genelindeki tepkiler ile koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler yer alıyor.

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Güne 8,4692 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,09 azalışla 8,4477 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,4096, en yüksek 8,5093 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,4554 seviyesinde kapattı.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Güne 10,2922 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,09 azalışla 10,2612 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 10,2081, en yüksek 10,3044 seviyelerini gören Euro, günü 10,2709 seviyesinde kapattı.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
Güne 11,9497 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,06 azalışla 11,9143 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 11,8536, en yüksek 11,9667 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,9217 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Euro Amerikan Doları
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