17 Ocak 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 17 Ocak Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Dolar kuru, TL karşısında yaklaşık bir aydır 14 lira sınırında seyrediyor. Haftanın ilk gününde vatandaşlar ve yatırımcılar dolardaki durumu yakından takip ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 17 Ocak'ta yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 17 Ocak 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu?

17 OCAK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın ilk günü olan 17 Ocak Pazartesi günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 13,5509 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 13,5087 liradan, satış fiyatı ise 13,5932 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0,49'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 15,4718 TL'den yapan euro şu anda 15,4404 TL alış ve 15,5033 TL satış fiyatına sahip.