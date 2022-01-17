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17 Ocak 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 17 Ocak 2022 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

17.01.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Ocak haftanın ilk gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunu araştırıyor. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi'ne geçilmesinin ardından 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları da ilgiyle takip ediliyor. İşte 17 Ocak 2021 Pazartesi altın bilezik fiyatları...

17 Ocak 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 17 Ocak 2022 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

Vatandaşlar 17 Ocak Pazartesi günü haftanın ilk gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam etmişti. 22 ayar altın bilezik bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 17 Ocak tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

17 OCAK'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

17 Ocak günü haftanın ilk gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 730,39 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 17 Ocak itibariyle 718,38 TL alış ve 724,73 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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Önceki kapanışını 576,45 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 578,38 TL alış ve 578,46 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 526,93 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,63 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 431,05 TL alış ve 523,87 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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