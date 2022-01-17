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17 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu? 17 Ocak 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

17.01.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Ocak Pazartesi piyasaların açıldığı haftanın ilk gününde altın fiyatları merak ediliyor. Şu anda 792 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Merkez Bankası faiz toplantısı bu hafta Perşembe günü gerçekleşecek. Peki 17 Ocak gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 17 Ocak 2022 altın fiyatları...

17 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu? 17 Ocak 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Haftanın ilk günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü 789 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.318 liradan işlem görmekteydi. Geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete'de yeni yayınlanan karara göre altın hesabını Türk Lirası mevduat hesaplarına çevirenlere Merkez Bankası destek vereceği duyurulmuştu. İşte 17 Ocak Pazar altın fiyatları...

17 OCAK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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17 Ocak Pazartesi günü haftanın ilk gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 789,66 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 792,64 lira satış fiyatı 792,73 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 5.251,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 5.117,00 TL satış fiyatı 5.230,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 2.636,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 2.558,00 TL alış ve 2.625,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.318,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 17 Ocak itibariyle 1.279,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.312,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
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