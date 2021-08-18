18 Ağustos 2021 Çarşamba dolar ne kadar oldu? Dolar ve euro ne kadar?

Geçtiğimiz hafta TL karşısında yaklaşık yüzde 1,40 değer kaybeden dolar son iki günü de düşüşle kapattı. Dolar ile birlikte euro ve sterlin de TL karşısında son birkaç gündür değer kaybetti. Dolar haftaya 8,51 seviyesinden başlamıştı. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Haftaya 8,51 seviyesinden başlayan dolar haftanın başlangıcı olan pazartesi günü 0,64, salı günü ise yaklaşık 0,42 değer kaybetti. Geçtiğimiz gün 8,38 seviyesine iğne atan doların anlık fiyatı 8,43 TL.

EURO NE KADAR?

Doların ardından en çok araştırılan dövizlerden bir diğeri de euro. Haftanın başlangıcından beri yaklaşık yüzde 1,50 değer kaybeden euro 10 TL'nin altına indi. Euro anlık olarak 8,88 seviyesinden işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin güne yüzde 0,29 yükselişle başladı. Dolar ve euroda da görüldüğü gibi son iki gündür TL karşısında değer kaybeden Sterlin yaklaşık yüzde 1,74 düşmüştü. Sterlin 11,60 seviyesinden işlem görüyor.

